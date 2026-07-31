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Самолет в Сочи вылетит из Нижнего Новгорода с опозданием на 12 часов

Также известно о задержке двух рейсов «на прилет».

Источник: Живем в Нижнем

Рейс Нижний Новгород — Сочи FV-6644 состоится с опозданием более чем на 12 часов: вместо 14:55 пятницы, 31 июля борт отправится по маршруту в 03:30 субботы, 1 августа. Информацией поделились в аэропорту имени Чкалова.

Также известно о задержке двух рейсов «на прилет». Позже намеченного времени прибудет в Нижний Новгород авиалайнер из Калининграда — в 13:45 вместо 12:30.

Борт из Сочи приземлится в столице ПФО в 02:30 ночи 1 августа, хотя изначально его ожидали 31 июля в 13:55.

Напомним, в центре Нижнего Новгорода 2 августа будет приостановлено движение.

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