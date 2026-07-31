Бизнес Тюменской области приглашают на вебинар по работе на выставках в КНР

Участники узнают, как выбрать выставку, подходящую под свой товар, подготовить стенд, материалы и презентации под китайскую деловую культуру. Особое внимание уделят привлечению китайских специалистов по закупкам и методам распознавания специалистов, принимающих решения, и ведения переговоров с учетом иерархии. Предпринимателям также расскажут, как не потерять собранные контакты и правильно отправить коммерческие предложения.