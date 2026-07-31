Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнес Тюменской области приглашают на вебинар по работе на выставках в КНР

Особое внимание уделят привлечению китайских специалистов.

Источник: Национальные проекты России

Предпринимателей Тюменской области приглашают принять участие в вебинаре, посвященном эффективной работе на деловых выставках в Китае, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Информирование о проведении подобных мероприятий осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Участники узнают, как выбрать выставку, подходящую под свой товар, подготовить стенд, материалы и презентации под китайскую деловую культуру. Особое внимание уделят привлечению китайских специалистов по закупкам и методам распознавания специалистов, принимающих решения, и ведения переговоров с учетом иерархии. Предпринимателям также расскажут, как не потерять собранные контакты и правильно отправить коммерческие предложения.

Вебинар состоится 4 августа. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.