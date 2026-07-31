Бизнес Тюменской области приглашают на вебинар по работе на выставках в КНР

Предпринимателей Тюменской области приглашают принять участие в вебинаре, посвященном эффективной работе на деловых выставках в Китае, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Информирование о проведении подобных мероприятий осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Участники узнают, как выбрать выставку, подходящую под свой товар, подготовить стенд, материалы и презентации под китайскую деловую культуру. Особое внимание уделят привлечению китайских специалистов по закупкам и методам распознавания специалистов, принимающих решения, и ведения переговоров с учетом иерархии. Предпринимателям также расскажут, как не потерять собранные контакты и правильно отправить коммерческие предложения.
Вебинар состоится 4 августа. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.