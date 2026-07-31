«Русский императив»: в Музее изобразительных искусств открылась выставка о воинской доблести (фото)

В проекте, как подчеркнули в учреждении культуры, участвуют талантливые современные российские художники — от живописцев до мастеров граффити. Среди имен: Александр и Светлана Рощенко, Александр Фёдоров, Сергей Данчев, Николай Колупаев, Дмитрий Шмарин, Дмитрий Зарва, Фрол Иванов и многие другие. Также представлены работы авторов, которые сами прошли через войну: солдаты, волонтеры, журналисты, близкие и родственники бойцов.