«Русский императив»: в Музее изобразительных искусств открылась выставка о воинской доблести (фото)

В Музее изобразительных искусств 31 июля открылась выставка «Русский императив» (16+), которая реализуется совместно с проектом «Русский стиль».
«Выставка представляет более 160 произведений, которые знакомят с историей нашей Родины, и предлагает зрителю глубокое размышление о природе воинского подвига. В центре внимания — образ русского солдата, его внутренняя сила, историческая память и формирование национальных ценностей через призму визуального искусства», — сообщили в пресс-службе музея.
В проекте, как подчеркнули в учреждении культуры, участвуют талантливые современные российские художники — от живописцев до мастеров граффити. Среди имен: Александр и Светлана Рощенко, Александр Фёдоров, Сергей Данчев, Николай Колупаев, Дмитрий Шмарин, Дмитрий Зарва, Фрол Иванов и многие другие. Также представлены работы авторов, которые сами прошли через войну: солдаты, волонтеры, журналисты, близкие и родственники бойцов.
Как прошло открытие выставки, которая будет работать до 27 сентября, — в фоторепортаже Юлии Власовой.