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В ДТП под Зеленоградском и на трассе Калининград — Балтийск пострадали двое детей

По обоим фактам сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

В Калининградской области в четверг, 30 июля, в двух ДТП пострадали несовершеннолетние. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Первое происшествие произошло в Зеленоградском районе. По предварительным данным, около 18:30 в поселке Куликово на улице Пионерской водитель 2006 года рождения за рулем автомобиля «Омода», двигавшаяся со стороны поселка Заостровье в направлении Калининграда, не предоставила преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе ребенку 2018 года рождения. В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Еще одна авария произошла в 18:17 на 37-м километре автодороги Калининград — Балтийск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан» 1997 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди «Шевроле» под управлением водителя 1999 года рождения. После столкновения «Шевроле» отбросило в автомобиль «Пежо», за рулем которого находился водитель 1976 года рождения.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Шевроле» — 27-летний и 13-летний пассажиры.

По обоим фактам сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что предварительная информация не определяет степень виновности участников аварий. Окончательная правовая оценка будет дана по итогам полной проверки.

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