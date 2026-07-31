В ДТП под Зеленоградском и на трассе Калининград — Балтийск пострадали двое детей

Первое происшествие произошло в Зеленоградском районе. По предварительным данным, около 18:30 в поселке Куликово на улице Пионерской водитель 2006 года рождения за рулем автомобиля «Омода», двигавшаяся со стороны поселка Заостровье в направлении Калининграда, не предоставила преимущество на нерегулируемом пешеходном переходе ребенку 2018 года рождения. В результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения.