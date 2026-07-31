«Форпосты разных империй»: первую международную выставку в замке Нойхаузен посвятят трём легендарным крепостям

Успех проекта, по словам организаторов, будет определяться просто: если после посещения человек почувствует желание творить, восстанавливать или хотя бы поддерживать такие объекты, значит, цель достигнута. «Нам нужна общественная поддержка, — подчёркивает Тесленко. — Мы хотим показать, что руины могут получить будущее и превратиться в точки притяжения смыслов».