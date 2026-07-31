«Форпосты разных империй»: первую международную выставку в замке Нойхаузен посвятят трём легендарным крепостям

В гурьевском замке Нойхаузен готовится к открытию первая международная выставка. Проект «Новая жизнь: до и после» посвящён восстановлению архитектурных памятников. Подробностями с «Клопс» поделилась глава отдела развития замка Ольга Тесленко.
Выставка откроется в «Архитектурном лабиринте» 14 августа. Её герои — три выдающихся памятника средневековой архитектуры: замок Нойхаузен, Выборгский замок в Ленобласти и Несвижский замок в Беларуси. По словам организаторов, объединяет их не только возраст, но и общая судьба.
«Это форпосты разных империй с непростой историей XX века, — объясняет Тесленко. — У них схожая травма — войны прошли по всем трём регионам буквально катком. И главное — общий сложный путь реставрации и приспособления этих гигантов под задачи современности».
Организаторы обещают сравнить разные подходы к реставрации, поделиться уникальными инженерными решениями, рассказать о методах консервации и роли замков в развитии прилегающих территорий. Отдельное внимание уделят вкладу реставраторов, историков, меценатов и местных жителей.
"Это история про второе дыхание, — объясняют организаторы. — Мы говорим не просто о реставрации стен, а о смене функции. Замки переходят из категории объектов наследия с когда-то оборонительными военными целями в статус современных культурных центров.
Это новая жизнь камня, который теперь хранит искусство, события и память людей".
Будут ли гости сравнивать три замка? Скорее всего, да, но в этом и состоит цель организаторов — спровоцировать диалог. «Выставка подсвечивает единство профессиональных подходов: как эти объекты собирали буквально заново по кирпичику», — отмечает Ольга Тесленко.
Вместо привычных пластиковых макетов и чертежей кураторы сделали ставку на медиа- и иммерсивные технологии. В экспозиции появятся огромные видеопанорамы, кадры с дронов и звуковые ландшафты. По замыслу устроителей, это поможет создать у посетителей эффект присутствия.
Успех проекта, по словам организаторов, будет определяться просто: если после посещения человек почувствует желание творить, восстанавливать или хотя бы поддерживать такие объекты, значит, цель достигнута. «Нам нужна общественная поддержка, — подчёркивает Тесленко. — Мы хотим показать, что руины могут получить будущее и превратиться в точки притяжения смыслов».
Выставка в «Архитектурном лабиринте» станет лишь первым этапом сотрудничества. Позже её смогут увидеть гости Несвижского и Выборгского замков.
"Команда Нойхаузена уже приглашена в Несвиж и Выборг, мы тоже ждём коллег у себя в гостях. Предстоит обмен кураторскими решениями, календарями событий и технологиями реставрации, — поделилась Тесленко.
«В современном мире замки становятся общественным пространством — модным, живым, — заключила глава отдела развития. — Иногда даже утилитарным. Но при этом — сохраняющим своё достоинство и историческую целостность. Мы учимся адаптировать опыт друг друга под конкретную задачу — служить обществу с новыми функциями».
Посетителей замка Нойхаузен в Гурьевске начнут пускать в подвал самого древнего крыла.