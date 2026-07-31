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В Челябинске модернизировали библиотеку № 8

Теперь пространство разделено на два зала.

Источник: Национальные проекты России

Библиотеку № 8 в Челябинске открыли после капитального ремонта, сообщили в аппарате губернатора и правительства области. Модернизация учреждений культуры соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья».

Теперь пространство библиотеки разделено на два зала с открытым доступом к книгам. Помимо мест для чтения и работы там предусмотрена специальная событийная зона, где можно проводить лекции, мастер-классы и творческие встречи. Вдоль окон установили рабочие места с современными компьютерами. Также пополнили книжный фонд, теперь он включает около 22 тыс. изданий.

Особое внимание уделили доступности учреждения для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Вход оборудован пандусом, внутри здания убраны пороги и расширены дверные проемы, а также обустроена специализированная санитарная комната. Навигационная система и цифровые сервисы адаптированы для людей с нарушениями зрения и слуха.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.