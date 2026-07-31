В Челябинске модернизировали библиотеку № 8

Теперь пространство библиотеки разделено на два зала с открытым доступом к книгам. Помимо мест для чтения и работы там предусмотрена специальная событийная зона, где можно проводить лекции, мастер-классы и творческие встречи. Вдоль окон установили рабочие места с современными компьютерами. Также пополнили книжный фонд, теперь он включает около 22 тыс. изданий.