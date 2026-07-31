Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку БПЛА на мирных жителей Волгограда 31 июля расследует следком

Следователи намерены установить организаторов преступлений и дать их действиям правовую оценку.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет РФ намерен установить организаторов преступления, из-за которых в Волгограде в ночь на 31 июля 2026 года пострадали и погибли мирные жители. В результате атак вооруженных формирований Украины в Волгограде погибла женщина, восемь человек пострадали. Двое раненых, по информации губернатора, в тяжелом состоянии. В пресс-службе СК РФ заявили о начале расследования этого преступления.

— Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, — сообщает Следком.

Напомним, в Волгограде беспилотники атаковали не только жилые дома, но и складские помещения гражданского назначения. Загорелся логистический комплекс Wildberries, а также предприятие топливно-энергетического комплекса на юге города.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше