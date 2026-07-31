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В дагестанском Кизилюрте благоустроят двор по улице Гамзата Цадаса

Завершить работы планируют к 30 сентября.

Дворовую территорию у домов № 69 и 69а по улице Гамзата Цадаса благоустроят в городе Кизилюрте Республики Дагестан, сообщили в администрации главы региона. Такие работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте специалисты уже выполнили демонтажные работы, проложили кабели электроснабжения и поливочный водопровод, а также установили бортовые камни. Сейчас там обустраивают пешеходные тротуары и готовят основание под детскую игровую площадку. Завершить благоустройство планируют к 30 сентября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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