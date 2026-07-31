Житель Перми осужден на 8 лет колонии за участие в террористической организации и покушение на теракт

Как установило следствие, осужденный, будучи несовершеннолетним, через интернет установил контакт с украинской террористической организацией, вступил в ее ряды и прошел обучение для совершения терактов. В апреле 2024 года юноша спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.