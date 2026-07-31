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Житель Перми осужден на 8 лет колонии за участие в террористической организации и покушение на теракт

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал 18-летнего жителя Перми виновным в приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Центральный военный суд в Екатеринбурге признал 18-летнего жителя Перми виновным в приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, осужденный, будучи несовершеннолетним, через интернет установил контакт с украинской террористической организацией, вступил в ее ряды и прошел обучение для совершения терактов. В апреле 2024 года юноша спланировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском районе, однако был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.