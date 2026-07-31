Нижегородские гиды получат право владеть языком жестов

В закон о туристской деятельности на территории Нижегородской области планируют внести изменения. Это следует из текста законопроекта, размещенного на официальном сайте Законодательного собрания.
Согласно новым поправкам, будет уточнено понятие «гид-переводчик». В законе хотят закрепить их право владеть не только иностранными языками, но и русским жестовым языком.
Также будут расширены полномочия органов государственной власти региона. Они будут утверждать форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода (гида) или гида-переводчика на основе общих требований, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Ожидается, что обновленный закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
Напомним, что более 510 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Нижегородской области.