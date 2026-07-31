Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение нижегородского трамвая № 2 не будут приостанавливать 1 августа

Транспорт будет курсировать несмотря на ремонтные работы.

Источник: Нижегородская правда

Трамвай № 2 будет курсировать в Нижнем Новгороде в субботу, 1 августа, несмотря на ремонтные работы. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».

Напомним, что 1 августа в зоне трамвайных путей на площади Сенной проведут гарантийные работы по восстановлению дорожного покрытия. В связи с этим движение трамвая № 2 хотели приостановить, однако появилась возможность сохранить маршрут.

Таким образом, 1 августа трамвай № 2 будет курсировать по схеме: Черный пруд — улица Октябрьская — улица Ильинская — улица Кулибина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 2 августа проезд трамвая № 2 на улице Ильинской временно ограничат из-за крестного хода.