Движение нижегородского трамвая № 2 не будут приостанавливать 1 августа

Трамвай № 2 будет курсировать в Нижнем Новгороде в субботу, 1 августа, несмотря на ремонтные работы. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».
Напомним, что 1 августа в зоне трамвайных путей на площади Сенной проведут гарантийные работы по восстановлению дорожного покрытия. В связи с этим движение трамвая № 2 хотели приостановить, однако появилась возможность сохранить маршрут.
Таким образом, 1 августа трамвай № 2 будет курсировать по схеме: Черный пруд — улица Октябрьская — улица Ильинская — улица Кулибина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 2 августа проезд трамвая № 2 на улице Ильинской временно ограничат из-за крестного хода.