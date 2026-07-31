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На выходных в Красноярске ожидается жара до +35 градусов

В Красноярске и центральных районах края с 1 по 3 августа ожидается сильная жара.

В Красноярске и центральных районах края с 1 по 3 августа ожидается сильная жара. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха местами поднимется до +35 градусов и выше.

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают жителям о мерах безопасности. В жару лучше носить светлую одежду из хлопка и головной убор, избегать физических нагрузок, чаще находиться в тени и пить больше воды без газа. Также горожан просят не употреблять алкоголь, не купаться в запрещенных местах и внимательно следить за детьми у водоемов.

При признаках теплового удара нужно уйти в тень или на ветер, охладить тело и медленно выпить воды. В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112.