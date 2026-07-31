На выходных в Красноярске ожидается жара до +35 градусов

Специалисты главного управления по ГО, ЧС и ПБ напоминают жителям о мерах безопасности. В жару лучше носить светлую одежду из хлопка и головной убор, избегать физических нагрузок, чаще находиться в тени и пить больше воды без газа. Также горожан просят не употреблять алкоголь, не купаться в запрещенных местах и внимательно следить за детьми у водоемов.