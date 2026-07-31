Бесплатное лечение обернулось для хабаровчанки долгом в 87 тысяч

В Хабаровске с женщины взыскали 86,7 тысячи рублей за лечение другой женщины, которой она умышленно причинила тяжкий вред здоровью. Потерпевшая провела в больнице 17 дней, а расходы на ее лечение оплатила страховая компания.
Как сообщает пресс-служба судов Хабаровского края, виновница была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Пострадавшую после нападения доставили скорой помощью в Краевую клиническую больницу имени профессора О. В. Владимирцева. Она находилась там на лечении 17 дней.
Поскольку потерпевшая была застрахована по обязательному медицинскому страхованию в «СОГАЗ-Мед», лечение оплатила страховая компания. На это ушло 86 661 рубль 68 копеек.
После этого «СОГАЗ-Мед» обратился в суд. Страховая потребовала взыскать потраченные на лечение деньги с женщины, которая причинила потерпевшей вред.
Железнодорожный районный суд Хабаровска удовлетворил иск и обязал виновницу возместить страховой компании расходы на лечение.
Женщина с решением не согласилась и подала апелляцию. Она указала, что медицинская помощь по ОМС предоставляется бесплатно, а также попросила учесть ее материальное положение: отсутствие работы, декретный отпуск и шестерых детей на иждивении.
Однако Хабаровский краевой суд оставил решение без изменения. Суд указал, что бесплатная медицинская помощь для пациента не означает, что виновник причинения вреда освобождается от возмещения расходов на лечение.
Таким образом, потерпевшая за лечение не платила — деньги заплатила страховая компания, а теперь эти расходы должна вернуть ей виновница нападения.