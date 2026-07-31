Эксперт объяснил отказ Boeing дать Украине лицензии на Patriot

Президент США Дональд Трамп только создает видимость готовности помогать Киеву налаживать собственное военное производство, но на деле его обещания так и останутся словами. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. Он прокомментировал отказ корпорации Boeing передавать Украине лицензии на выпуск компонентов для ракетных систем.