Эксперт объяснил отказ Boeing дать Украине лицензии на Patriot

«С точки зрения бизнеса передавать Киеву лицензии крайне глупо. А американцы — прежде всего бизнесмены», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт также обратил внимание на то, что США никогда не делились технологиями производства головок самонаведения для перехватчиков Patriot даже с самыми близкими союзниками — странами Европы и Израилем. Причина очевидна: американский военно-промышленный комплекс нацелен на извлечение максимальной прибыли.
«Их логика: хотите Patriot — купите у нас. Трамп ведь не зря в 2025 году заставил европейских членов НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Это сделано, чтобы они покупали больше американского оружия», — заключил Дандыкин.
Ранее Трамп признался, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью Financial Times он сообщил, что вопрос находится на рассмотрении, однако Вашингтон проявляет крайнюю осторожность в подобных решениях.