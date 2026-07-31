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Эксперт объяснил отказ Boeing дать Украине лицензии на Patriot

Президент США Дональд Трамп только создает видимость готовности помогать Киеву налаживать собственное военное производство, но на деле его обещания так и останутся словами. Такую точку зрения в разговоре с NEWS.ru высказал военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин. Он прокомментировал отказ корпорации Boeing передавать Украине лицензии на выпуск компонентов для ракетных систем.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«С точки зрения бизнеса передавать Киеву лицензии крайне глупо. А американцы — прежде всего бизнесмены», — заявил собеседник NEWS.ru.

Эксперт также обратил внимание на то, что США никогда не делились технологиями производства головок самонаведения для перехватчиков Patriot даже с самыми близкими союзниками — странами Европы и Израилем. Причина очевидна: американский военно-промышленный комплекс нацелен на извлечение максимальной прибыли.

«Их логика: хотите Patriot — купите у нас. Трамп ведь не зря в 2025 году заставил европейских членов НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Это сделано, чтобы они покупали больше американского оружия», — заключил Дандыкин.

Ранее Трамп признался, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью Financial Times он сообщил, что вопрос находится на рассмотрении, однако Вашингтон проявляет крайнюю осторожность в подобных решениях.

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