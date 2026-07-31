В Калининграде на улице Аксакова остановили работу несогласованного детского лагеря

В Калининграде на улице Аксакова приостановлена работа детского лагеря после вмешательства прокуратуры Ленинградского района. В пресс-службе ведомства «Новому Калининграду» сообщили, что речь идет о детском лагере языковой школы Вильяма Рейли, не включившей свой лагерь в реестр.
«Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал летний детский клуб по ул. Аксакова в Калининграде, который фактически осуществляет деятельность по оказанию услуг по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием, — сообщили в прокуратуре. — Вместе с тем предприниматель не обращался в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступил к деятельности без проведения обязательных экспертиз».
Прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей), которое сейчас находится на рассмотрении.
Отметим, что администратор языковой школы Вильяма Рейли пояснила «Новому Калининграду», что заявки на прием в детский лагерь пока не принимаются, так как «группы укомплектованы». Никакой информации о том, что работа лагеря приостановлена, администратор предоставить не смог, но пообещал, что с редакцией свяжется руководство школы. При этом руководство не выходило на связь в течение двух дней.
В социальных сетях и на сайте языковой школы нет информации о закрытии летнего лагеря (там он называется «летним клубом»). Более того, тем, кто «приведет друга», обещают «1500 рублей на счёт в школе и месяц бесплатного английского в сентябре».
Напомним, что в середине июля в Калининграде была прекращена деятельность «незаконного детского лагеря», организованного ООО «Антей».