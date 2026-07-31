В Калининграде на улице Аксакова остановили работу несогласованного детского лагеря

Отметим, что администратор языковой школы Вильяма Рейли пояснила «Новому Калининграду», что заявки на прием в детский лагерь пока не принимаются, так как «группы укомплектованы». Никакой информации о том, что работа лагеря приостановлена, администратор предоставить не смог, но пообещал, что с редакцией свяжется руководство школы. При этом руководство не выходило на связь в течение двух дней.