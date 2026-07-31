Жительницу Гусевского района обманули мошенники, она передала их курьеру 6 млн рублей

64-летняя жительница поселка Покровское Гусевского района стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Женщине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками госструктур и силовых ведомств, пугали уголовной ответственностью и в итоге убедили снять со счета 6 млн рублей. Наличные пенсионерка передала девушке-курьеру, которая приехала к ее дому.
Пособницу преступников ищут. Заведено уголовное дело.
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