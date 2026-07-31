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Жительница Гусевского района отдала курьеру 6 млн рублей после звонков «из госструктур»

64-летняя женщина поверила, что её привлекут к уголовной ответственности, сняла все сбережения и передала их незнакомке. Возбуждено уголовное дело. В Гусевском районе 64-летняя жительница посёлка Покровское стала жертвой дистанционных мошенников. На её телефон неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госструктур и силовых ведомств. Под угрозой уголовного преследования…

Источник: Янтарный край

64-летняя женщина поверила, что её привлекут к уголовной ответственности, сняла все сбережения и передала их незнакомке. Возбуждено уголовное дело.

В Гусевском районе 64-летняя жительница посёлка Покровское стала жертвой дистанционных мошенников. На её телефон неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками госструктур и силовых ведомств. Под угрозой уголовного преследования они убедили пенсионерку снять со счёта 6 миллионов рублей и передать их курьеру, которая приехала к дому потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников. Полиция призывает граждан быть бдительными и не передавать деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

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