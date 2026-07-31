Продажи кондитерских изделий в области за десять лет выросли в 2,7 раза — до 13 млрд рублей

Калининградстат обнародовал данные о розничных продажах кондитерских изделий и производстве шоколада в регионе. За десять лет объём продаж сладостей в фактически действующих ценах вырос в 2,7 раза — с 4,765 млрд рублей в 2016 году до 13 млрд рублей в 2025 году (оперативные данные). В сопоставимых ценах рост составил 7% за последний год.