Продажи кондитерских изделий в области за десять лет выросли в 2,7 раза — до 13 млрд рублей

2025 году выросло до 2,2 тыс. тонн.
Калининградстат обнародовал данные о розничных продажах кондитерских изделий и производстве шоколада в регионе. За десять лет объём продаж сладостей в фактически действующих ценах вырос в 2,7 раза — с 4,765 млрд рублей в 2016 году до 13 млрд рублей в 2025 году (оперативные данные). В сопоставимых ценах рост составил 7% за последний год.
Исключением стал 2020 год, когда продажи снизились на 4,4% в сопоставимых ценах, а в фактических — упали на 23 млн рублей. С 2021 года рынок уверенно восстанавливается.
Производство шоколада и какаосодержащих продуктов в упакованном виде в регионе в 2025 году составило 2,2 тыс. тонн, что значительно превышает показатели предыдущих лет (в 2024 году — 0,5 тыс. тонн). Пик производства пришёлся на 2017 год — 5,5 тыс. тонн.
По данным на июнь 2026 года, килограмм шоколада в Калининградской области стоил 1 507,03 рубля, какао — 1 656,04 рубля. Для сравнения: самые дорогие шоколад и какао продавались на Чукотке (2 687,87 и 1 990,24 рубля соответственно) и в Сахалинской области (2 628,48 и 2 114,34 рубля). Самые низкие цены — в Ингушетии (1 057,86 рубля за шоколад и 797,85 рубля за какао).