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Воронежцев приглашают на «Бал в летнюю ночь»

О событиях города и области — в нашем материале.

Источник: АиФ Воронеж

1 августа.

Театр «Кот».

18:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

16:00 | Авторская экскурсия по выставке «Ритмы леса». Проводит художник Дарья Дубровская | 0+

10:30 | Мастер-класс «Зарисовки карандашом. Персик» | 12+

13:30 | Мастер-класс «Герой кукольного театра. Дочь губернатора» | 6+

14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+

Зеленый театр.

20:00 | Концерт группы «Dabro» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

17:00 | Программа «Бал в летнюю ночь» | 14+

Воронежский океанариум.

13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+

16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

11:00 | Выставка «Эволюция Дробышевского» | 6+

С 12:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

2 августа.

Театр «Кот».

18:00 | «Человек-подушка» | 18+

Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.

10:30 | Мастер-класс «Театральный персонаж в технике поп-ап» | 6+

13:30 | Мастер-класс «Театральная афиша. Коллаж» | 12+

14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+

14:00 | Дворцовый weekend | 0+

Воронежский океанариум.

12:00 | Развлекательная программа «Удивительные приматы» | 0+

15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+

10:00 | Выставка «Эволюция Дробышевского» | 6+

10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+

11:00 | Программа «Астрономия в Костенках. Солнце» | 6+

С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+

11:00 | Пешеходно-автомобильная экскурсия «О чем молчат древние курганы?» | 6+

13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+

14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+

О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в канале МАКС.