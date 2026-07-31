Воронежцев приглашают на «Бал в летнюю ночь»

1 августа.
Театр «Кот».
18:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
16:00 | Авторская экскурсия по выставке «Ритмы леса». Проводит художник Дарья Дубровская | 0+
10:30 | Мастер-класс «Зарисовки карандашом. Персик» | 12+
13:30 | Мастер-класс «Герой кукольного театра. Дочь губернатора» | 6+
14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+
Зеленый театр.
20:00 | Концерт группы «Dabro» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
17:00 | Программа «Бал в летнюю ночь» | 14+
Воронежский океанариум.
13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+
16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
11:00 | Выставка «Эволюция Дробышевского» | 6+
С 12:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
2 августа.
Театр «Кот».
18:00 | «Человек-подушка» | 18+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
10:30 | Мастер-класс «Театральный персонаж в технике поп-ап» | 6+
13:30 | Мастер-класс «Театральная афиша. Коллаж» | 12+
14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
С 9:00 | Выставка «Патриархи и мыслители» | 0+
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
12:00 | Развлекательная программа «Удивительные приматы» | 0+
15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Выставка «Эволюция Дробышевского» | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
11:00 | Программа «Астрономия в Костенках. Солнце» | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
11:00 | Пешеходно-автомобильная экскурсия «О чем молчат древние курганы?» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
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