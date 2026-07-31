Более 800 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС перед выходными

Самая большая очередь из грузовиков фиксируется перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи»). Здесь ждут оформления на въезд в Польшу 255 фур.
По данным ГПК, за последние сутки польские контролирующие службы приняли на свою территорию 41% грузового транспорта от установленной суточной нормы.
Почти такая же очередь из грузовых автомобилей скопилась и перед литовскими погранпереходами «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») — 240 грузовиков.
Литовские пограничники пропустили за прошедшие 24 часа менее половины транспорта, чем установлено нормами пропуска, — 39% и 20% грузовиков соответственно.
На белорусско-польской и белорусско-литовской границах фиксируются очереди и из легкового транспорта.
Оформления для въезда в Польшу перед ПП «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») ожидают 90 легковушек. 40 легковых автомобилей стоят перед погранпереходом «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»). Сотрудники польских контролирующих органов за минувшие сутки оформили и пропустили на территорию ЕС лишь треть транспорта от нормы.
По информации погранкомитета, перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») также образовалась очередь. В общей сложности оформления документов ожидают 190 легковых автомобилей.