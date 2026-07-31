Более 800 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС перед выходными

Оформления для въезда в Польшу перед ПП «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») ожидают 90 легковушек. 40 легковых автомобилей стоят перед погранпереходом «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»). Сотрудники польских контролирующих органов за минувшие сутки оформили и пропустили на территорию ЕС лишь треть транспорта от нормы.