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Более 800 автомобилей скопилось на границе Беларуси с ЕС перед выходными

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Более 800 легковых и грузовых транспортных средств стоят в очередях в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами ЕС, следует из данных белорусского пограничного комитета.

Источник: Sputnik.by

Самая большая очередь из грузовиков фиксируется перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» (с белорусской стороны — «Козловичи»). Здесь ждут оформления на въезд в Польшу 255 фур.

По данным ГПК, за последние сутки польские контролирующие службы приняли на свою территорию 41% грузового транспорта от установленной суточной нормы.

Почти такая же очередь из грузовых автомобилей скопилась и перед литовскими погранпереходами «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») — 240 грузовиков.

Литовские пограничники пропустили за прошедшие 24 часа менее половины транспорта, чем установлено нормами пропуска, — 39% и 20% грузовиков соответственно.

На белорусско-польской и белорусско-литовской границах фиксируются очереди и из легкового транспорта.

Оформления для въезда в Польшу перед ПП «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест») ожидают 90 легковушек. 40 легковых автомобилей стоят перед погранпереходом «Кузница Белостоцкая» (с белорусской стороны — «Брузги»). Сотрудники польских контролирующих органов за минувшие сутки оформили и пропустили на территорию ЕС лишь треть транспорта от нормы.

По информации погранкомитета, перед литовскими погранпереходами «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») также образовалась очередь. В общей сложности оформления документов ожидают 190 легковых автомобилей.