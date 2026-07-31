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Более 90 ветеранов СВО прошли обучение в МГИМО

Цивилева: более 90 ветеранов СВО прошли обучение в МГИМО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО, сообщила замминистра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Церемония вручения дипломов ветеранам спецоперации, успешно завершившим обучение в МГИМО по программе дополнительного профессионального образования «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», состоялась в пятницу в Доме приемов МИД России.

«Программа… объединила уже четыре потока слушателей. За это время обучение прошли более 90 ветеранов специальной военной операции», — говорится в приветственном слове Цивилевой, направленном участникам церемонии.

Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и фонда «Защитники Отечества».

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