В Красноярск поступили 20 новых газомоторных автобусов

В Красноярск доставили очередную партию из 20 автобусов на сжиженном природном газе. В данный момент машины производства ЛиАЗ проходят регистрацию и оформление для выхода на линию.
В краевом министерстве транспорта рассказали, что автобусы работают на экологичном топливе, это позволяет снизить объем вредных выбросов. Техника соответствует всем современным стандартам комфорта и безопасности: в автобусах есть системы климат-контроля, безналичной оплаты проезда и информационные мониторы для пассажиров.
«Всего в этом году в Красноярск поступят 155 единиц такой техники. 55 автобусов вышли на маршруты в июне. Они задействованы на направлениях, следующих через густонаселенные микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. Еще 80 машин ожидают до конца лета. Полная поставка позволит заменить дизельный подвижной состав автотранспортного предприятия № 5», — добавили в министерстве.
Сейчас на муниципальных маршрутах Красноярска ежедневно работает 205 газомоторных автобусов. Их приобрели благодаря поддержке губернатора Михаила Котюкова — в прошлом году такая техника вышла на линию впервые.
Напомним, что обновление парка — одна из приоритетных задач в подготовке к 400-летию Красноярска и часть национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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