В Красноярск поступили 20 новых газомоторных автобусов

«Всего в этом году в Красноярск поступят 155 единиц такой техники. 55 автобусов вышли на маршруты в июне. Они задействованы на направлениях, следующих через густонаселенные микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. Еще 80 машин ожидают до конца лета. Полная поставка позволит заменить дизельный подвижной состав автотранспортного предприятия № 5», — добавили в министерстве.