В Сунже Республики Ингушетии построят дорогу по улице Энгельса

Дорогу по улице Энгельса в Сунже построят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства Ингушетии.
Протяженность проезжей части составит 2,5 км. Сейчас на объекте готовят основание под асфальтобетонное покрытие, устанавливают бордюрный камень, обустраивают пешеходный тротуар. Также там предусмотрено разместить шесть остановочных пунктов общественного транспорта. Завершить все работы планируют до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.