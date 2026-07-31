«Чайка» откроет сезон матчем с казанским «Ирбисом» 7 сентября

После старта команду ждёт выездная серия: 15 сентября — игра с нижнекамским «Реактором», 17 сентября — с альметьевским «Спутником», 21 сентября — с пермским МХК «Молот». Затем «Чайка» вернётся домой: 25−26 сентября сыграет с уфимским «Толпаром», 29−30 сентября — с магнитогорскими «Стальными Лисами». Завершится первый этап 22 марта матчем в Казани против «Ирбиса».