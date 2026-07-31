«Чайка» откроет сезон матчем с казанским «Ирбисом» 7 сентября

«Чайка» из Нижнего Новгорода откроет сезон 7 сентября матчем с казанским «Ирбисом» в КРК «Нагорный». Календарь опубликован на сайте МХЛ.
После старта команду ждёт выездная серия: 15 сентября — игра с нижнекамским «Реактором», 17 сентября — с альметьевским «Спутником», 21 сентября — с пермским МХК «Молот». Затем «Чайка» вернётся домой: 25−26 сентября сыграет с уфимским «Толпаром», 29−30 сентября — с магнитогорскими «Стальными Лисами». Завершится первый этап 22 марта матчем в Казани против «Ирбиса».
Всего в регулярном чемпионате «Чайке» предстоит 54 матча: 32 игры с командами дивизиона «Золотой» и 16 — с дивизионом «Серебряный» конференции «Восток», плюс 6 встреч с командами дивизиона «Золотой» конференции «Запад».
Главное новшество сезона 2026/2027 — все 34 команды МХЛ проведут по 54 игры (27 дома и 27 в гостях). В плей‑офф напрямую выйдут по 5 лучших команд дивизиона «Золотой» в каждой конференции, остальные участники ⅛ финала определятся в раунде плей‑ин.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир и снайпер Егор Виноградов останется в ХК «Торпедо».