Судостроительной отрасли Прикамья исполнилось 95 лет

30 июля судостроительное предприятие Пермского края отмечает 95-летний юбилей. Сегодня это единственная верфь на Урале, где выполняется полный цикл строительства судов — от разработки проекта и изготовления корпуса до оснащения оборудованием, спуска на воду и проведения всех необходимых испытаний. За годы работы здесь построили более тысячи судов, не считая маломерных.