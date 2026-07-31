18-летний питбайкер в Красноярском крае сбил полуторагодовалую девочку и скрылся

В деревне Новопокровка Красноярского края водитель питбайка сбил полуторагодовалую малышку, которая бегала по улице без сопровождения взрослых. Виновник аварии скрылся, девочку с травмами средней тяжести доставили в больницу. Когда правоохранители нашли виновника аварии, оказалось, что это 18-летний местный житель. Водительского удостоверения он не имеет. По его словам, питбайк ему разрешил взять отец. После ДТП парень сам испугался, уехал на берег реки, бросил там свое транспортное средство и спрятался в кустах. Ночью перешел в животноводческий комплекс, где спал на соломе в дальнем конце помещения. В отношении виновника аварии инспекторы составили протоколы по административным статьям за езду без мотошлема, без водительского удостоверения, без ОСАГО, управление незарегистрированным ТС, оставление места ДТП. Проводится проверка по факту нарушения ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей пострадавшей девочки к административной ответственности за отсутствие контроля.