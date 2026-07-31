В выходные Прикамье зальет дождями

В субботу первого августа в Пермский край вновь вернутся затяжные дожди, которые продлятся все выходные.
Как пояснили в ГИС-центре ПГНИУ, на сцену выйдет очередной южный циклон, который сформируется над Курганской областью. Его центр сместится на Средний Урал, в том числе юго-восток Пермского края. Дожди охватят большинство территорий региона.
Наибольшее количество осадков, более 50 миллиметров, выпадет на территории между городами Суксун и Лысьва. На реках Чусовой и Сылве ученые ожидают новый дождевой паводок.