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В выходные Прикамье зальет дождями

В субботу первого августа в Пермский край вновь вернутся затяжные дожди, которые продлятся все выходные.

В субботу первого августа в Пермский край вновь вернутся затяжные дожди, которые продлятся все выходные.

Как пояснили в ГИС-центре ПГНИУ, на сцену выйдет очередной южный циклон, который сформируется над Курганской областью. Его центр сместится на Средний Урал, в том числе юго-восток Пермского края. Дожди охватят большинство территорий региона.

Наибольшее количество осадков, более 50 миллиметров, выпадет на территории между городами Суксун и Лысьва. На реках Чусовой и Сылве ученые ожидают новый дождевой паводок.