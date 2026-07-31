Калининградец получил 18 лет за убийство и расчленение двух человек

На следующий день мужчина вернулся, обезглавил тела и спрятал их на крышах гаражного массива на той же улице. Через три дня его задержали правоохранители. Суд признал его виновным по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) и назначил наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.