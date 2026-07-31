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Калининградец получил 18 лет за убийство и расчленение двух человек

Мужчина нанёс множественные ножевые ранения хозяйке квартиры и её сожителю. На следующий день он вернулся, обезглавил тела и спрятал их на крышах гаражей. В Нижегородской области суд приговорил 42-летнего жителя Калининградской области к 18 годам лишения свободы за убийство двух человек. Преступление произошло в августе 2025 года в Нижнем Новгороде…

Источник: Янтарный край

Мужчина нанёс множественные ножевые ранения хозяйке квартиры и её сожителю. На следующий день он вернулся, обезглавил тела и спрятал их на крышах гаражей.

В Нижегородской области суд приговорил 42-летнего жителя Калининградской области к 18 годам лишения свободы за убийство двух человек. Преступление произошло в августе 2025 года в Нижнем Новгороде на улице Раевского. Фигурант, снимавший комнату у 51-летней женщины, в ходе конфликта нанёс множественные ножевые ранения ей и её 70-летнему сожителю. Оба потерпевших погибли на месте.

На следующий день мужчина вернулся, обезглавил тела и спрятал их на крышах гаражного массива на той же улице. Через три дня его задержали правоохранители. Суд признал его виновным по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц) и назначил наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за убийство и преступление против собственности.