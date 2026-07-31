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Жителю Советска грозит принудительное лечение после кражи дорожных знаков и оскорбления полицейских

Экспертиза установила у него психическое расстройство.

Источник: Клопс.ru

В Советске начинается суд по иску прокуратуры о принудительном психиатрическом лечении местного жителя. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным правоохранителей, в августе 2025 года мужчина украл с улиц Советска дорожные знаки и другое муниципальное имущество на сумму свыше 100 тыс. рублей. А когда полицейские стали изымать у него автомобиль, он принялся их оскорблять. За кражу и оскорбление представителей власти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

«Согласно заключению экспертизы, фигурант страдает психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения меры медицинского характера», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что из-за болезни мужчина лишён водительских прав.

В Зеленоградском районе 55-летний местный житель напал на полицейских, которые приехали после жалобы на шум.