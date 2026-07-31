Жителю Советска грозит принудительное лечение после кражи дорожных знаков и оскорбления полицейских

По данным правоохранителей, в августе 2025 года мужчина украл с улиц Советска дорожные знаки и другое муниципальное имущество на сумму свыше 100 тыс. рублей. А когда полицейские стали изымать у него автомобиль, он принялся их оскорблять. За кражу и оскорбление представителей власти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.