Жителю Советска грозит принудительное лечение после кражи дорожных знаков и оскорбления полицейских

В Советске начинается суд по иску прокуратуры о принудительном психиатрическом лечении местного жителя. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным правоохранителей, в августе 2025 года мужчина украл с улиц Советска дорожные знаки и другое муниципальное имущество на сумму свыше 100 тыс. рублей. А когда полицейские стали изымать у него автомобиль, он принялся их оскорблять. За кражу и оскорбление представителей власти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
«Согласно заключению экспертизы, фигурант страдает психическим расстройством. Уголовное дело направлено в суд для применения меры медицинского характера», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что из-за болезни мужчина лишён водительских прав.
В Зеленоградском районе 55-летний местный житель напал на полицейских, которые приехали после жалобы на шум.