В Калининграде приостановили работу детского центра из-за энтеровирусной инфекции. Учреждение «Умный кот» располагается на улице Понартской. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Роспотребнадзора.
За медицинской помощью обратились трое воспитанников центра. После этого сотрудники ведомства провели внеплановую проверку, во время которой выявили многочисленные санитарные нарушения, в том числе в организации питания.
«По факту выявленных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении Московским районным судом ИП Богачевой Е. Н. назначено наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Возобновление работы индивидуального предпринимателя возможно только после устранения нарушений», — рассказали в Роспотребнадзоре. Также проверку по факту случившегося проводит прокуратура.
Ранее в Калининграде закрыли два незаконных детских лагеря. Предприниматели организовали летние клубы, в которых оказывали услуги по отдыху и оздоровлению с дневным пребыванием. Прокуроры возбудили дела об административных правонарушениях по статье 14.65 КоАП РФ.