Алексей Чекунков представил мастер-планы 25 дальневосточных городов

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, а «Эффективная транспортная система» — на совершенствование логистической системы. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.