Алексей Чекунков представил мастер-планы 25 дальневосточных городов

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время рабочей поездки в Якутию представил мастер-планы 25 дальневосточных городов, сообщили в правительстве.
По словам Алексей Чекункова, готовы уже более 20% объектов, предусмотренных мастер-планами. В частности, по нацпроекту «Эффективная транспортная система» построены новые аэропорты в Благовещенске, Магадане и Петропавловске-Камчатском. По нацпроекту «Молодёжь и дети» создан детский технопарк в Комсомольске-на-Амуре и открыто общежитие в университетском кампусе Южно-Сахалинска.
В Якутске благоустроены площадь Ленина, набережная имени Романа Дмитриева и озера Сайсары. Общественные пространства с 2025 года обновляют в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Кроме того, модернизирован домостроительный комбинат и построен лицей. В Нерюнгри продолжаются реконструкция больницы и благоустройство парка культуры, введено новое жилье.
Благодаря выполнению мастер-планов Дальний Восток опередил среднероссийский показатель по темпам роста качества жизни и темпам ввода жилья, инвестициям в основной капитал и объему интернет-торговли.
«Очень важно, чтобы мы продумали, используя все инструменты, которые есть у государства, как облагородить свои территории, как создать условия для дальнейшего развития, как создать экономику региона, которая помогла бы росту ВВП, появлению новых рабочих мест и росту реального дохода людей», — отметил Михаил Мишустин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей, а «Эффективная транспортная система» — на совершенствование логистической системы. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.