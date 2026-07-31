Подросток на скутере убил друга, наехав на шину на обочине под Волгоградом

28 июля в десятом часу вечера приятели решили прокатиться. Находившийся за рулём подросток не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в находившуюся на обочине автомобильную шину. Пассажир получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Его доставили в больницу, но медики не смогли спасти пациента.