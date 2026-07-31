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Подросток на скутере убил друга, наехав на шину на обочине под Волгоградом

В СК предупреждают взрослых: они несут ответственность за детей и должны помнить, что нельзя предавать управление мототехникой несовершеннолетним.

Камышинские следователи начали проверку после трагического ДТП с участием двух подростков. Один из них — 15-летний водитель без прав — управлял скутером. Другой — 14-летний школьник — был пассажиром.

28 июля в десятом часу вечера приятели решили прокатиться. Находившийся за рулём подросток не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в находившуюся на обочине автомобильную шину. Пассажир получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Его доставили в больницу, но медики не смогли спасти пациента.

В СУ СК по Волгоградской области предупреждают взрослых: они несут ответственность за своих детей и должны помнить, что нельзя предавать управление мототехникой несовершеннолетним до достижения ими 16 лет и получения водительского удостоверения категории «М».

«Родители могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетнего», — подчёркивают в ведомстве.

Ранее два водителя погибли при столкновении фур на трассе в Дубовском районе Волгоградской области.