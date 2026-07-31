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Александр Прудник: «Эту информационную войну с Россией Запад проиграл»

В настоящее время эти информационные источники не обладают никаким влиянием на общественное мнение России.

Источник: Нижегородская правда

В настоящее время эти информационные источники не обладают никаким влиянием на общественное мнение России. Об этом заявил старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, комментируя перспективы и меры защиты населения в информационном противостоянии России и Запада.

Информационное пространство в современном мире является одним из базовых оснований конкурентной борьбы между странами и целыми цивилизационными проектами. Наша страна на протяжении многих десятилетий была объектом постоянного и массированного информационного воздействия.

Взаимодействие российского общества с внешними идеологическими нарративами прошло через несколько этапов. Сначала, внешняя информация рассматривалась как альтернатива привычной, внутренней пропаганде. Причем, отношение к этому контенту было достаточно лояльным, с положительной коннотацией.

В настоящее время ситуация выглядит совершенно иначе. Большинство западных источников информации утратили всяческий авторитет. Теперь они однозначно воспринимаются в качестве враждебных, манипулятивных, пристрастных, заведомо недостоверных.

Это особенно заметно по обвальному падению рейтингов основных пропагандистских каналов направленных на Россию. Пул этих антироссийских ресурсов, вещающих через Интернет и спутниковое телевидение и радио достаточно велик, количественно он даже больше, чем во времена холодной войны. Однако и величина их аудитории и степень их влияния опустились ниже порогового значения уровня информационной значимости.

В настоящее время эти информационные источники не обладают никаким влиянием на общественное мнение России. Эту информационную войну с нашей страной Запад проиграл.