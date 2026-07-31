Александр Прудник: «Эту информационную войну с Россией Запад проиграл»

Это особенно заметно по обвальному падению рейтингов основных пропагандистских каналов направленных на Россию. Пул этих антироссийских ресурсов, вещающих через Интернет и спутниковое телевидение и радио достаточно велик, количественно он даже больше, чем во времена холодной войны. Однако и величина их аудитории и степень их влияния опустились ниже порогового значения уровня информационной значимости.