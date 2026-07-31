Дополнительный поезд из Нижнего Новгорода будет курсировать в Санкт-Петербург

Пассажирский поезд № 295/296 отправится из Нижнего Новгорода 31 июля, а также 3, 9, 12 и 15 августа в 14:42. Состав прибудет в Москву в 23:01 и отправится в Санкт-Петербург 1 и 10 августа в 11:44, 4, 13 и 16 августа — в 10:38.