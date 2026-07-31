Соцучреждения в Дагестане повысят эффективность работы

В частности, будет повышена эффективность работы в организациях здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Для этого в республике уже создан специальный региональный штаб. В числе его основных задач — мониторинг и координация мероприятий, направленных на повышение эффективности рабочих процессов в соцучреждениях. Главная цель внедрения бережливых технологий в таких организациях — экономия времени и повышение комфорта посетителей.