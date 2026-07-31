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Соцучреждения в Дагестане повысят эффективность работы

Внедрение бережливых технологий позволит, например, сократить очереди в поликлиниках и МФЦ, снизить нагрузку на педагогов и врачей.

Источник: Национальные проекты России

Эффективность работы соцучреждений в Дагестане будет повышена, сообщили в администрации главы республики. Там внедрят бережливые технологии по федпроекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В частности, будет повышена эффективность работы в организациях здравоохранения, образования, культуры, спорта и социального обслуживания. Для этого в республике уже создан специальный региональный штаб. В числе его основных задач — мониторинг и координация мероприятий, направленных на повышение эффективности рабочих процессов в соцучреждениях. Главная цель внедрения бережливых технологий в таких организациях — экономия времени и повышение комфорта посетителей.

«Внедрение бережливых технологий позволит, например, сократить очереди в поликлиниках и МФЦ, снизить документооборот и нагрузку на педагогов и врачей, сделав получение государственных и муниципальных услуг более удобным и прозрачным», — уточнили в администрации главы Дагестана.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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