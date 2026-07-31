Имущество тамбовского мясокомбината пытаются продать за 75 млн рублей

Банкротство мясоптицекомбината «Первомайский» инициировало управление ФНС по Тамбовской области в мае 2018 года. В декабре того же года в отношении предприятия было введено наблюдение. Временным управляющим назначили Александра Болдырева, впоследствии его сменил Денис Савватеев из «Ассоциации антикризисных управляющих». К октябрю 2022 года долги комбината перед кредиторами достигли 63,1 млн руб., включая 7,7 млн руб. перед ФНС, после чего предприятие перешло под внешнее управление. Эта процедура длилась до февраля 2026 года. По ее итогам размер требований вырос до 67,7 млн руб., однако 1,4 млн руб. из них были погашены.