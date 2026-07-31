Посмотрите на Николь Кидман в золотом и откровенном образе на премьере

59-летняя Николь Кидман блистала на премьере третьего сезона сериала «Спецназ: Львица» в Нью-Йорке. Звезда кино появилась в золотом полупрозрачном образе от Fendi, заметили в People.
Наряд выполнен в стиле 1920-х годов. Костюм вошел в первую кутюрную коллекцию Марии Грации Кьюри для итальянского бренда. Эффектная деталь — жилет-безрукавка из прозрачной ткани, расшитый золотистыми и серебристыми нитями, а также декорированный «лепестками» ткани по низу. Образ дополнили широкие брюки светлого оттенка и босоножки на каблуке.
Николь Кидман на премьере третьего сезона сериала «Спецназ: Львица» в Нью-Йорке.
(Фото: Jamie McCarthy / Getty Images).
По мнению People, актриса появилась на ковровой дорожке с более светлыми прядями, чем привычный клубничный блонд. Челка-шторка была уложена по моде 1970-х.
Стилист Кидман — Джесон Болден, он же работает с Карой Делевинь, Синтией Эриво и Ченнингом Татумом.
Создатель сериала «Спецназ: Львица» о спецотряде женщин-военных — Тейлор Шеридан («Ветреная река» с Элизабет Олсен, «Убийца» с Эмили Блант). Кидман — в числе исполнительных продюсеров проекта, кроме того, она исполнила одну из ролей. Новые серии выйдут на Paramount+ 2 августа.
Дочь Моники Беллуччи в юбке с каскадом «ландышей».
Ранее 21-летняя дочь Моники Беллуччи Дева Кассель посетила в изысканном образе показ кутюрной коллекции осень—зима 2026/27 модного дома Dior.
В наряде — несколько отсылок к важным для бренда кодам. Как отметили в Vogue, блузка представляла собой женственное переосмысление классического кроя мужской рубашки. Кроме того, редакторы модного глянца рассмотрели в такой рубашке намек на один из образов Моники Беллуччи в Каннах. Украсившая юбку цветочная аппликация — символ любви Кристиана Диора к ландышам, такие цветы модельер выращивал в своем доме во Франции. Крой самой юбки довольно сложный — драпировка придает образу эффект скульптурности.
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