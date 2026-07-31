Посмотрите на Николь Кидман в золотом и откровенном образе на премьере

В наряде — несколько отсылок к важным для бренда кодам. Как отметили в Vogue, блузка представляла собой женственное переосмысление классического кроя мужской рубашки. Кроме того, редакторы модного глянца рассмотрели в такой рубашке намек на один из образов Моники Беллуччи в Каннах. Украсившая юбку цветочная аппликация — символ любви Кристиана Диора к ландышам, такие цветы модельер выращивал в своем доме во Франции. Крой самой юбки довольно сложный — драпировка придает образу эффект скульптурности.