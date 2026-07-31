В Тюмени проведут тренинг по управлению финансами компании

Предпринимателей Тюменской области приглашают на тренинг «Мои финансы: спасти компанию за три дня», сообщили в Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области». Поддержка бизнеса осуществляется в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
С участниками будет работать собственник аутсорсинговой компании «Для бизнеса» и экономист с опытом более 20 лет Наталья Демина. Обучение пройдет в формате бизнес-симуляции. В результате тренинга предприниматели усвоят взаимосвязь денежных потоков, прибыли и баланса, смогут анализировать ключевые управленческие отчеты, рассчитывать точку безубыточности бизнеса и выявлять причины кассовых разрывов. Они также научатся оценивать ликвидность и платежеспособность компании, принимать управленческие решения на основе финансовых показателей и применять инструменты для анализа собственного бизнеса.
Мероприятие пройдет 3,5 и 7 августа на площадке «Точки кипения» по адресу: улица Республики, д. 142. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.