В Тюмени проведут тренинг по управлению финансами компании

С участниками будет работать собственник аутсорсинговой компании «Для бизнеса» и экономист с опытом более 20 лет Наталья Демина. Обучение пройдет в формате бизнес-симуляции. В результате тренинга предприниматели усвоят взаимосвязь денежных потоков, прибыли и баланса, смогут анализировать ключевые управленческие отчеты, рассчитывать точку безубыточности бизнеса и выявлять причины кассовых разрывов. Они также научатся оценивать ликвидность и платежеспособность компании, принимать управленческие решения на основе финансовых показателей и применять инструменты для анализа собственного бизнеса.