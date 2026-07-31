Три здания планируют снести на Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде

Под снос попадают постройки № 20, 21/22 (литера К) и 21/22 (литера В) на Верхневолжской набережной. Первое здание представляет собой двухэтажное помещение, построенное из кирпича в 1917 году. Вторая постройка также имеет два этажа, ее возвели позже — в 1965 году. Организация ООО «СМАРТ Инжиниринг» установила, что ее конструкции находятся в аварийном техническом состоянии. Наконец, помещение № 21/22 (литера В) описывается в документе как нежилое двухэтажного здание смешанного типа (представляет собой совокупность отдельных строений).