Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До осени закроют движение по улице Куколкина в Воронеже

С 1 августа на участках улицы будут проводиться работы на инженерных сетях.

Источник: Комсомольская правда

С 1 августа будет закрыто движение на участках улицы Куколкина в Воронеже. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба городской администрации. Виной всему работы на инженерных сетях.

С 8:00 1 августа до 17:00 1 сентября нельзя будет проехать от пересечения с улицей Кольцовской до пересечения с улицей Революции 1905 года. А с 8:00 1 августа до 17:00 30 сентября будут перекрыты сразу три участка:

— от улицы Никитинской до Кольцовской;

— от пересечения с улицей Фридриха Энгельса до пересечения с Никитинской;

— от пересечения с улицей Пушкинской до пересечения с Фридриха Энгельса.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.
Читать дальше