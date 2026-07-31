Никита Шангин: «Можно быть уверенными в информационном здоровье россиян»

Учитывая то, что роль информационных ресурсов в том, чтобы доносить информационную повестку и давать пояснения к тому, что произошло, то можно говорить о достаточно высоком информационном иммунитете россиян к любым воздействиям. Об этом заявил завкафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ — филиал Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент Никита Шангин, комментируя перспективы и меры защиты населения в информационном противостоянии России и Запада.
Использование метафоры иммунитета очень точное. Иммунитет предполагает невосприимчивость организма к различным инфекционным агентам и продуктам их жизнедеятельности, а также к тканям и веществам, обладающим чужеродными антигенными свойствами. То есть речь идет не об игнорировании, а об отсутствии вредных последствий для организма при контакте.
Мы видим, что блокировка тех или иных ресурсов (от мессенджеров до отдельных информационных ресурсов) вряд ли является полноценной — существует масса путей обхода, которыми люди пользуются. Любые блокировки снижают аудиторию ресурса, но в целом он все равно используется. Отражается ли это на поддержке власти и предпринимаемых ею действиях? Никаким образом. Мы не видим после блокировки и её последующего обхода каких-то всплесков поддержки или наоборот серьёзного недовольства. Более того, если мы посмотрим на опросы ФОМ, которые проводятся каждую неделю и посвящены восприятию прошедших за неделю событий, то примерно для половины опрошенных (а опросы ФОМ репрезентативны и методологически грамотны) ничего запоминающегося не было.
Учитывая то, что роль информационных ресурсов в том, чтобы доносить информационную повестку и давать пояснения к тому, что произошло, то можно говорить о достаточно высоком информационном иммунитете россиян к любым воздействиям.
Теперь главное, чтобы не возникло аутоиммунных заболеваний, когда иммунная система перестает адекватно определять угрозы и начинает атаковать сам организм. В нашем случае это может приобретать формы информационной глухоты, когда любые события и их трактовки, выходящие за пределы области непосредственного опыта, будут восприниматься как что-то нереальное или пугающее. Но предпосылок для этого в российском обществе пока не наблюдается. Можно быть уверенным в информационном здоровье россиян и их иммунитете.