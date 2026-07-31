Никита Шангин: «Можно быть уверенными в информационном здоровье россиян»

Мы видим, что блокировка тех или иных ресурсов (от мессенджеров до отдельных информационных ресурсов) вряд ли является полноценной — существует масса путей обхода, которыми люди пользуются. Любые блокировки снижают аудиторию ресурса, но в целом он все равно используется. Отражается ли это на поддержке власти и предпринимаемых ею действиях? Никаким образом. Мы не видим после блокировки и её последующего обхода каких-то всплесков поддержки или наоборот серьёзного недовольства. Более того, если мы посмотрим на опросы ФОМ, которые проводятся каждую неделю и посвящены восприятию прошедших за неделю событий, то примерно для половины опрошенных (а опросы ФОМ репрезентативны и методологически грамотны) ничего запоминающегося не было.