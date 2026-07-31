Россельхознадзор отозвал 76 деклараций на мясо и молочку из Красноярского края

Производители вносили документы в Единый реестр деклараций с недостоверными или неполными сведениями. Больше всего нарушений выявили в документах на мясные полуфабрикаты — 36 деклараций. На молочные продукты (сметану, кефир, йогурт) пришлось 16 деклараций. Оставшиеся 24 декларации оформлялись на соленую и сушеную рыбу.