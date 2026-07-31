Россельхознадзор отозвал 76 деклараций на мясо и молочку из Красноярского края

С января по июль 2026 года Россельхознадзор признал недействительными 76 деклараций о соответствии молочной, мясной и рыбной продукции из Красноярского края.
Производители вносили документы в Единый реестр деклараций с недостоверными или неполными сведениями. Больше всего нарушений выявили в документах на мясные полуфабрикаты — 36 деклараций. На молочные продукты (сметану, кефир, йогурт) пришлось 16 деклараций. Оставшиеся 24 декларации оформлялись на соленую и сушеную рыбу.
В большинстве случаев основанием для отмены деклараций стала неполнота проведенных исследований образцов на показатели безопасности — микробиологию, токсичные элементы, антибиотики, пестициды и радионуклиды. Реже документы признавали недействительными из-за недостоверных сведений о месте нахождения производителей или выявления в продукции показателей, не соответствующих требованиям техрегламентов.
Всем хозяйствующим субъектам объявили предостережения.
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