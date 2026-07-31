Глава Перми проверил фасады и вывески на гостевом маршруте города

Глава Перми Эдуард Соснин провёл пешую инспекцию части гостевого маршрута — улиц Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева, проверив фасады и вывески.
На Леонова, 84 и 86, работают контейнеры с автозапчастями и шиномонтажом. Глава поручил главе района и контрольному департаменту проверить их на соответствие правилам благоустройства. Пристрой на Леонова, 51, нарушает требования к фасаду и имеет запрещённые вклейки на окнах. Администрация района проверит законность размещения, а департамент градостроительства обсудит устранение нарушений с собственником.
На Свиязева, 30, вывески не соответствуют правилам, а фасад здания на Свиязева, 26а, оформлен с нарушениями. На Свиязева, 18, фасады жилого дома и пристроя не совпадают с колерным паспортом. Властям поручено проработать вопросы приведения объектов в нормативное состояние.
Глава также поручил проверить опоры освещения на Леонова и состояние уличного освещения на Свиязева. Отдельно — остановки: департамент транспорта должен проверить их состояние и организовать помывку.
Инспекции по районам продолжатся. Власти намерены проверять соблюдение градостроительных, санитарных норм и требований безопасности на всех улицах города.
Напомним, многофункциональный павильон на улице Народовольческой, 3 В снесут по распоряжению главы администрации Свердловского района Андрея Летова.