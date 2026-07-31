Глава Перми проверил фасады и вывески на гостевом маршруте города

На Леонова, 84 и 86, работают контейнеры с автозапчастями и шиномонтажом. Глава поручил главе района и контрольному департаменту проверить их на соответствие правилам благоустройства. Пристрой на Леонова, 51, нарушает требования к фасаду и имеет запрещённые вклейки на окнах. Администрация района проверит законность размещения, а департамент градостроительства обсудит устранение нарушений с собственником.