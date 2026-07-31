Красноярские энергетики изменили сроки гидравлических испытаний в Солнечном

Как сообщили в пресс-службе СГК, сроки гидравлических испытаний сдвигаются: вместо запланированного периода с 3 по 11 августа они состоятся с 10 по 18 августа 2026 года. На это время в микрорайоне Солнечный будет временно прекращена подача горячей воды. Помимо стандартных тестов специалисты дополнительно задействуют роботизированный комплекс для диагностики 1,5 километра тепловых сетей. Аппаратура произведет внутренний осмотр трубопроводов и выявит очаги коррозии, истончение стенок металла и прочие скрытые дефекты. Одновременно на этом же временном отрезке участок магистрального водопровода после капитального ремонта будет переведен на постоянный режим работы. Все эти действия необходимы для подготовки города к зимнему сезону и гарантируют стабильное функционирование системы отопления в морозы, чтобы обеспечить теплом всех жителей Красноярска.