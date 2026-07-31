Калининградский музей изобразительных искусств рассчитывает получить еще две декорации «Союзмультфильма»

"То, о чем мы говорим с Михаилом Михайловичем Шемякиным, это, конечно, закончить этот проект. Он параллельно прирастает произведениями самого Михаила Михайловича. Мы собрали полную коллекцию фарфора — это тот проект, который он сделал с императорским заводом. И этот проект тоже продолжается. И каждый год мы получаем новые вещи. И, конечно, коллекция графики самого Михаила Михайловича. Мы сотрудничаем и с ним лично, и с центром Михаила Шемякина на Садовой в Санкт-Петербурге.