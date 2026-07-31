В Валуйках Белгородской области отремонтируют участок улицы Суржикова

Протяженность обновляемого отрезка — 780 м. Специалисты уже установили временные дорожные знаки, очистили кювет от растительности и мусора, демонтировали старое покрытие. Также они обустроили новое основание дороги и приступили к укладке асфальта. Теперь специалистам предстоит укрепить обочины, обустроить тротуар и съезды, нанести разметку. Все работы они намерены выполнить до 30 сентября.