В Валуйках Белгородской области отремонтируют участок улицы Суржикова

Участок улицы Суржикова в Валуйках в Белгородской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Валуйского муниципального округа.
Протяженность обновляемого отрезка — 780 м. Специалисты уже установили временные дорожные знаки, очистили кювет от растительности и мусора, демонтировали старое покрытие. Также они обустроили новое основание дороги и приступили к укладке асфальта. Теперь специалистам предстоит укрепить обочины, обустроить тротуар и съезды, нанести разметку. Все работы они намерены выполнить до 30 сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.