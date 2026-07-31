Белгородской области спишут почти 194 млн задолженности по бюджетным кредитам

С начала года долговая нагрузка Черноземья сократилась на общую сумму более 26 млрд руб. Крупнейшие списания по бюджетным кредитам пришлись на Воронежскую (всего с января — 9,1 млрд руб.) и Липецкую (8,4 млрд руб.) области. Тамбовской области в общей сложности списано 6,1 млрд руб., Орловской — 2,9 млрд руб.