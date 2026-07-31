С начала года работу нашли 16 тысяч жителей Красноярского края

По итогам начала года Красноярский край возглавил рейтинг регионов СФО по числу трудоустроенных при содействии службы занятости, а также лидирует по количеству жителей, прошедших профессиональное обучение. В настоящее время в банке вакансий службы занятости доступно более 33 тысяч предложений о постоянной работе.