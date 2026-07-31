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В Красноярском крае мигрантам запретят работать в такси, музеях и доставках еды

Губернатор утвердил масштабный запрет на трудовую деятельность иностранцев.

Источник: KrasnoyarskMedia

Губернатор Красноярского края подписал указ, который вводит существенные ограничения на работу мигрантов. С 1 января 2027 года для компаний и предпринимателей региона будет действовать полный запрет на привлечение граждан из-за рубежа, работающих по патенту, по широкому перечню видов деятельности.

Ограничения затронут стратегически важные и социально значимые сферы:

АПК: выращивание овощей закрытого грунта, производство мясной, рыбной и молочной продукции.

Пищевая промышленность: изготовление мучных кондитерских изделий недлительного хранения.

Лесная отрасль: распиловка древесины и оптовая торговля лесоматериалами.

Транспорт и такси: производство транспортных средств, оборудования, а также деятельность легкового такси.

Общественное питание и розничная торговля: работа ресторанов, доставка еды, продажа алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах.

Социальная сфера: образование, уход за людьми (с обеспечением проживания), предоставление социальных услуг, творческая деятельность, культура, спорт и индустрия красоты.

Другие отрасли: производство оружия и боеприпасов, организация азартных игр и лотерей.

Подробнее в документе по ссылке.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования.