В Красноярском крае мигрантам запретят работать в такси, музеях и доставках еды

Губернатор Красноярского края подписал указ, который вводит существенные ограничения на работу мигрантов. С 1 января 2027 года для компаний и предпринимателей региона будет действовать полный запрет на привлечение граждан из-за рубежа, работающих по патенту, по широкому перечню видов деятельности.