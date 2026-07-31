В Красноярском крае мигрантам запретят работать в такси, музеях и доставках еды

Губернатор Красноярского края подписал указ, который вводит существенные ограничения на работу мигрантов. С 1 января 2027 года для компаний и предпринимателей региона будет действовать полный запрет на привлечение граждан из-за рубежа, работающих по патенту, по широкому перечню видов деятельности.
Ограничения затронут стратегически важные и социально значимые сферы:
АПК: выращивание овощей закрытого грунта, производство мясной, рыбной и молочной продукции.
Пищевая промышленность: изготовление мучных кондитерских изделий недлительного хранения.
Лесная отрасль: распиловка древесины и оптовая торговля лесоматериалами.
Транспорт и такси: производство транспортных средств, оборудования, а также деятельность легкового такси.
Общественное питание и розничная торговля: работа ресторанов, доставка еды, продажа алкоголя и табачных изделий в специализированных магазинах.
Социальная сфера: образование, уход за людьми (с обеспечением проживания), предоставление социальных услуг, творческая деятельность, культура, спорт и индустрия красоты.
Другие отрасли: производство оружия и боеприпасов, организация азартных игр и лотерей.
Подробнее в документе по ссылке.
Указ вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования.