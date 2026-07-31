Александр Колесов назначен заместителем мэра Липецка по экономике

Александр Колесов родился в 1992 году. Окончил Липецкий государственный педагогический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике». Трудовую деятельность начал в налоговых органах Липецкой области. Работал в Межрайонной ИФНС № 1 по Липецкой области и региональном управлении ФНС. С 2020 года занимал различные должности в региональном проектном офисе областного правительства. До назначения работал начальником отдела организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов министерства экономического развития Липецкой области.